CNAIR: Semnarea contractului de elaborare studiu de fezabilitate pentru Durmul expres Constanta - Tulcea

CNAIR a semnat, vineri, contractul de servicii avand ca obiect "Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Constanta-Tulcea", cu ofertantul desemnat castigator al procedurii de achizitie publica, Asocierea SEARCH CORPORATION S.R.L. - EGIS ROMANIA S.A.Potrivit CNAIR, valoarea contractului este de 17.845.626,28 lei fara TVA, iar durata contractului de servicii este de 24 luni de la data de incepere."Proiectul are ca scop realizarea unui sector de drum expres intre localitatile Ovidiu si Tulcea, acesta facand parte din strategia de implementare la nivel national pentru Drumul Expres cu denumirea generica "Dobrogea Expres" si care realizeaza legatura intre localitatile Constanta - Babadag - Tulcea - Isaccea - Macin - Braila. Acest drum va asigura baza necesara cererii de transport in crestere si un grad ridicat de siguranta a traficului rutier", a transmis CNAIR.Proiectul "Drum Expres Constanta - Tulcea" este prevazut in Master Planul General de Transport al Romaniei (MPGT) si este inclus in Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020.