CNCD: Eliminarea elevilor de la evaluare din cauza temperaturii de 37,3 grade C este discriminatorie

Presedintele CNCD, Csaba Asztalos, a declarat pentru Edupedu.ro ca institutia "a formulat astazi un punct de vedere prin care ii raspunde Avocatului Poporului. Punctul de vedere se refera la solutia Ministerului Educatiei. Solutia are efecte discriminatorii si metoda adecvata ar fi sali separate in care acesti elevi sa sustina examenul. Maine se transmite punctul de vedere catre Avocatul Poporului. Din 7 membri care au fost participanti la sedinta, 6 au mers pe aceasta interpretare".Potrivit Edupedu.ro , eliminarea este discriminatorie deoarece pentru elevii nu este vorba doar despre un examen dat intr-o alta sesiune, dar sunt supusi stresului suplimentar. Mai mult, decizia de eliminare pentru o temperatura de 37,3 C nu ar fi facuta in baza unui certificat medical.Avocatul Poporului, Renate Weber , a declarat pentru Edupedu.ro ca "in opinia noastra, consecintele unei asemenea masuri pot sa fie dintre cele mai nedorite si chiar discriminatorii pentru unii dintre copii". Metoda adecvata indicata de juristi, potrivit Edupedu.ro, ar fi includerea elevilor cu temperatura peste aceasta limita intr-o sala separata.Avocatul Poporului a mai declarat pentru Edupedu.ro ca masura cu sali separate s-ar putea aplica prin organizarea de sali speciale pentru copiii cu temperatura peste 37.3, mai ales ca examenele de Evaluare Nationala incep peste 5 zile. "".