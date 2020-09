CNR solicita cresterea subventiei pentru camine si cantine si pentru locurile finantate de la buget la licenta

Potrivit unui comunicat de presa, in perioada 17-20 septembrie a avut loc intalnirea Consiliului National al Rectorilor organizata la Brasov, in parteneriat cu Universitatea Transilvania."In conditiile in care numarul de studenti ce vor fi cazati se va reduce semnificativ ca urmare a restrictiilor impuse de nevoia de distantare fizica in contextul situatiei epidemiologice, se solicita cresterea subventiei pentru camine cantine, pentru a evita, pe de o parte, majorarea tarifului de cazare pe care un student va trebui sa il achite, pe de alta parte, acumularea de deficite bugetare semnificative, tinand cont de faptul ca o serie intreaga de costuri pentru intretinerea caminelor va ramane constanta in perioada urmatoare", afirma reprezentantii CNR in comunicatul de presa.CNR mai solicita suplimentarea numarului de locuri finantate de la buget (la ciclul de licenta) "pentru a corela" cifra de scolarizare cu "realitatile existente, dar si cu obiectivele asumate de Romania" in domeniul invatamantului superior, avand in vedere ca "anul acesta numarul de absolventi de invatamant liceal cu diploma de bacalaureat este mai mare" decat in ultimii 4 ani.In opinia CNR, suplimentarea trebuie sa aiba la baza o analiza realizata de Ministerul Educatiei si Cercetarii din perspectiva nevoilor pietei muncii, cu accent pe domeniile prioritare de dezvoltare a Romaniei."Avand in vedere dubla misiune a universitatilor romanesti - de educatie si cercetare -, in vederea asigurarii predictibilitatii investitiilor in activitati de cercetare, dezvoltare, inovare, cu beneficii directe la nivelul intregii societati, se solicita infiintarea unei linii de finantare dedicate sustinerii cercetarii stiintifice din universitatileromanesti. Din perspectiva nevoii cresterii competitivitatii la nivel national, consideram ca este nevoie de o alocare bugetara nationala a resurselor in sistem multianual pentru universitatile din Romania. Prioritizarea alocarii multianuale a acestor resurse poate si trebuie sa fie facuta in stransa concordanta cu programele si strategiilenationale si europene, in asa fel incat sa se asigure continuitatea abordarii acestor strategii. Din punct de vedere tehnic, procedurile de evaluare-monitorizare se pot asigura de catre structuri cu experienta in domeniu, precum UEFISCDI", afirma aceeasi sursa.Totodata, CNR propune Ministerului Fondurilor Europene sa fie acceptat ca partener strategic in realizarea documentelor specifice programarii bugetare 2021-2027, prin cooptarea unui grup de experti din mediul universitar, desemnati de CNR, care sa faca parte din grupurile de lucru cu atributii in elaborarea ghidurilor destinate proiectelor de crestere a calitatii invatamantului universitar si cercetare - dezvoltare - inovare (CDI) sau cu componente de CDI."CNR propune sa-si asume responsabilitatea de coordonare pentru programele care contin investitii in vederea cresterii ofertei de educatie si formare profesionala pentru asigurarea echitatii sistemului, precum si a accesibilitatii, atractivitatii, infrastructurii educationale universitare sau de CDI (administrator de grant). Evaluarea, monitorizarea precum si toate operatiunile asociate acestor proiecte ar putea fi asigurata de UEFISCDI, dupa modelul similar din PNCDI. Aceasta procedura va permite pregatirea judicioasa, cresterea substantiala a gradului de absorbtie, precum si complementaritatea si aditionalitatea cu politicile nationale in domeniul educatiei universitare si CDI", se mai arata in comunicat.De asemenea, CNR cere si "modificarea" legislatiei astfel incat "sa permita utilizarea sumelor alocate in finantarea de baza" pentru cheltuieli de capital, "in beneficiul dezvoltarii universitatilor romanesti, cu scopul imbunatatirii conditiilor de studiu si viata universitara a celor aproape 500.000 de studenti din Romania".CNR mai solicita Ministerului Finantelor Publice "clarificarea unor articole din Legea 500/2002 referitoare la institutiile de invatamant superior"."In acord cu prevederile HG 327/2020, CNR solicita MEC aprobarea transformarii unui numar de locuri deja atribuite fiecarei universitati, in limita unui procent de maximum 1 %, in conformitate cu politicile proprii de dezvoltare, cu respectarea principiilor de finantare, in urma unei analize privind gradul de ocupare. CNR solicita clarificarea cadrului legal astfel incat sa se asigure buna functionare a invatamantului postliceal /tertiar non-universitar", afirma sursa citata.CNR afirma ca sustine demersurile MEC in vederea modificarii Metodologiei de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini, in sensul "facilitarii" inmatricularii acestora si in baza documentelor autentificate transmise prin mijloace electronice.Potrivit aceleiasi surse, universitatile si-au manifestat disponibilitatea de a prelungi perioada de inmatriculare a bursierilor statului roman ca urmare a obtinerii vizei de studii cu intarziere, in conditii de pandemie. CNR solicita MEC analiza posibilitatii ca bursierii statului roman sa poata studia si la programe de studii cu predare in limbi straine."In conditiile in care majoritatea universitatilor si-au exprimat intentia de a deschide anul universitar in sistem hibrid, cu prezenta fizica a studentilor cel putin la orele de aplicatii, resursele financiare necesare pentru respectarea standardelor igienico-sanitare, dar si cele necesare asigurarii accesului la educatie, ating valori foarte mari. Astfel, rectorii universitatilor romanesti au apreciat in mod deosebit initiativa Guvernului, anuntata in cadrul intalnirii de catre viceprim-ministrul Raluca Turcan , conform careia vor putea fi decontate din fonduri europene, in limita a 60 de milioane de euro, cheltuielile efectuate de universitati pentru achizitia de masti, dezinfectanti si dispozitive electronice pentru studentii aflati in dificultate din perspectiva economico-sociala", se arata in rezolutie CNR.Conform sursei citate, plenul CNR apreciaza, de asemenea, decizia Guvernului "de ridicare a blocajului" de 10% pentru institutiile de invatamant superior la nivelul bugetului anului 2020."Plenul CNR saluta in mod special sansa generata de includerea universitatilor romanesti in Planul National de Relansare si Rezilienta (PNRR), ca promotori eligibili pentru a putea accesa fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul mecanismului de relansare si rezilienta, considerand acest aspect esential pentrusustinerea sistemului romanesc de invatamant superior. Plenul CNR a luat act de disponibilitatea Guvernului pentru dialog in vederea modificarii prevederilor Ordinuluicomun al Ministrilor Sanatatii si Educatiei, in spiritul adaptarii la specificul invatamantului superior, astfel incat sa se clarifice procedurile aplicabile privind suspendarea cursurilor, regulile de urmat in situatia identificarii unor cazuri de imbolnavire cu COVID-19 in campusurile studentesti, precum si definirea responsabilitatilor partajate intre conducerea universitatilor si Directiile de Sanatate Publica. Se solicita, de asemenea, clarificarea procedurilor ce trebuie urmate in cazul persoanelor aflate in grupe de risc (studenti si cadre didactice), dar si flexibilizarea normelor pentru a fi aplicabile si in situatii speciale, precum cele ale universitatilor vocationale", mai afirma CNR.