Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect prin care CNSU va fi condus de premier

Initiativa legislativa elimina coordonarea duala a Inspectoratului General de Aviatie al Ministerului Afacerilor Interne, al introducerii unor norme referitoare la atributiile generale ale structurilor functionale si organizationale din compunerea DSU.Departamentul coordoneaza operational activitatea de salvare in mediul speleal (pesteri) si activitatile de cautare-salvare canina in domeniul situatiilor de urgenta, reglementarea coordonarii metodologice si evaluarii activitatii de formare profesionala si de educatie continua in domeniul asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat, in colaborare cu structurile specializate ale Ministerului Sanatatii si a celorlalte institutii sau structuri cu atributii in domeniu, conform sursei citate.Totodata, organizarea si functionarea structurilor Departamentului pentru Situatii de Urgenta se stabilesc in termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului afacerilor interne , la propunerea sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta."(1) In vederea adoptarii deciziilor strategice necesare pentru gestionarea situatiilor de urgenta determinate de tipurile de risc stabilite prin hotarare a Guvernului, se constituie si functioneaza Comitetul national pentru situatii de urgenta, denumit in continuare Comitetul national, sub conducerea nemijlocita a primministrului, in calitate de presedinte.(2) Comitetul national are trei vicepresedinti, dupa cum urmeaza:a) ministrul cu atributii in domeniul afacerilor interne;b) ministrul cu atributii in domeniul administratiei publice;c) seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.(3) Comitetul national este un organism interinstitutional format din ministri sau secretari de stat desemnati de acestia si conducatori ai institutiilor publice centrale sau persoane cu drept de decizie desemnate de acestia, in functie de tipurile de risc gestionate sau functiile de sprijin repartizate in competenta in cadrul Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta.(4) In cazul situatiilor de urgenta de amploare si intensitate deosebita sau in cazul dezastrelor, suportul decizional al Comitetului national se asigura prin Centrul national de coordonare si conducere a interventiei.(5) Departamentul pentru Situatii de Urgenta, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, asigura secretariatul tehnic permanent al Comitetului national", mai prevede proiectul."In vederea realizarii atributiilor specifice, Departamentul pentru Situatii de Urgenta are in componenta structuri functionale, care includ fara a se limita Directia Generala Urgente Medicale, Directia Generala pentru Protectie Civila si Directia Suport Decizional. Personalul Departamentului pentru Situatii de Urgenta are dreptul la uniforma, care se acorda gratuit", mai arata initiativa legislativa adoptata de catre deputati.Modelul uniformei este in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta.Senatul a adoptat pe 16 iunie proiectul de lege, ca prim for sesizat, votul Camerei fiind decizional. Astfel, legea merge la promulgare.