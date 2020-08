Coada de tiruri de 3 kilometri la iesirea din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse. Timpul de asteptare depaseste o ora

"In ultimele 24 de ore s-au prezentat la intrarea in tara 999 de camioane, iar la iesirea din tara, 1.109 camioane. Totodata au intrat in tara, in ultimele 24 de ore, 786 de autoturisme si au iesit 799. In acelasi interval de timp au mai intrat in tara 24 de autocare si au iesit 21 de autocare, iar la microbuze am inregistrat un numar de 350 pe sensul de intrare in tara si 253 pe sensul de iesire din tara", a declarat miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant a ITPF Giurgiu, Alina Cocoru.Ea spune ca tirurile au format o coada de aproximativ trei kilometri pe DN 5 ca urmare a semaforizarii intersectiei de la intrarea in municipiul Giurgiu, din cauza lucrarilor de refacere a sensului giratoriu.Potrivit site-ului Politiei de Frontiera, timpul de asteptare la iesirea din Romania prin PTF Giurgiu pentru camioane este de 80 de minute si pentru autoturisme este de 20 de minute, iar la intrarea in tara tipul de asteptare pentru camioane este de 40 de minute si de 20 de minute pentru autoturisme.