Coada imensa de TIR-uri in Vama Porubne, la granita cu Romania. Ucrainenii acuza romanii ca sunt de vina

Coada imensa la unul dintre punctele de trecere a frontierei de la granita de nord a Romaniei. Reporterul "Adevarul" a fost contactat de un transportator roman, care sta blocat in Vama Porubne deja de 24 de ore."Am ajuns in vama pe 19 septembrie, la ora 18.00. Au trecut deja 24 de ore de cand stau la coada", a declarat un transportator roman sub protectia anonimatului pentru Adevarul.ro. Barbatul transporta marfuri perisabile si sustine ca coada de tiruri se intinde pe o lungime de 6-7 km. Acesta a mai precizat ca un vames ucrainian i-ar fi raspuns ca vamesii romani sunt vinovati pentru ca nu si-ar face treaba. Soferul roman a mai declarat pentru reporter ca probabil va mai petrece inca 24 de ore la coada. "Nu suntem doar romani la coada. Mai sunt soferi din Rusia, Turcia si Belarus", a afirmat transportatorul.Mai mult, sodoerul roman mai spune ca nu este pentru prima data cand ramane blocat in vama Porubne. "Mi s-a intamplat sa am in fata 12 masini si sa stau la coada 12 ore", a spus barbatul. Surse neoficiale din Vama Siret sustin ca-n punctul de intrare in tara se lucreaza la capacitate maxima.