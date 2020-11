VIDEO Coada imensa la Jumbo. Zeci de oameni asteapta in fata magazinului sa cumpere cadouri. "Vine sfarsitul lumii?"

In videoclip se observa ca cele mai multe persoane poarta masca si respecta distantarea sociala. In acelasi timp, numarul oamenilor este impresionant, fiind vorba despre cateva zeci. Coada uriasa s-a format in afara unui magazin Jumbo si s-a viralizat rapid pe TikTok."Ma, fratilor, vine sfarsitul lumii?", este intrebarea pe care si-o pune retoric autorul filmului.Citeste si: Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani. Schimbari bruste de temperatura, cu maxime termice de 13 grade