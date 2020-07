Cod galben de averse si descarcari electrice miercuri in 27 de judete

Conform prognozei de specialitate, miercuri, intre orele 10:00 - 23:00, pe parcursul Codului galben, la munte, in Maramures, Transilvania, Crisana, Banat si local in Moldova vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina.In intervale de scurte de timp, cantitatile de apa vor depasi 20 - 25 l/mp si, izolat, 30 - 50 l/mp. Fenomene specifice instabilitatii atmosferice se vor semnala si in restul teritoriului, dar pe suprafete mici.Judetele afectate de avertizarea Cod galben sunt: Alba, Arges, Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Buzau, Cluj, Caras-Severin, Covasna, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinti, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Salaj, Satu Mare, Suceava, Timis, Valcea si Vrancea.Pe de alta parte, in intervalul 22 iulie, ora 23:00 - 24 iulie, ora 10:00, va fi in vigoare o informare de instabilitate atmosferica, in cea mai mare parte a teritoriului.Astfel, in regiunile centrale, apoi si in sud-vest, la deal si la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20 - 25 l/mp si, pe arii restranse, 30 - 35 l/mp.ANM precizeaza ca, pana la sfarsitul acestei saptamani, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, indeosebi in jumatatea de vest a tarii, la deal si la munte.