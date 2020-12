Cod galben de ceata densa in judetele Suceava, Iasi si Harghita, vineri seara. Vizibilitate sub 50 de metri

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 21:00, in judetul Suceava (Suceava, Falticeni, Liteni, Salcea, Dumbraveni, Cornu Luncii, Udesti, Scheia, Veresti, Preutesti, Bosanci, Todiresti, Fantanele, Ipotesti, Radaseni, Moara, Horodniceni, Adancata, Vulturesti, Patrauti, Stroiesti, Siminicea, Partestii de Jos, Dragoiesti, Berchisesti, Bunesti, Ilisesti, Hartop, Ciprian Porumbescu, Balaceana) si in judetul Iasi (Targu Frumos, Ruginoasa, Ion Neculce, Harmanesti, Costesti, Cucuteni) se va semnala local ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat, sub 50 de metri.Ceata va persista, pana la ora 23:00, si in localitatile Toplita, Gheorgheni, Ditrau, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sarmas, Lazarea, Galautas, Subcetate, Voslabeni din judetul Harghita.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.Citeste si: