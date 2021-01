ANM: Cod Galben de ceata densa si ghetus in 8 judete

Astfel, pana la ora 10:00, in judetele Botosani, Salaj, Alba, Satu Mare si Sibiu se va semnala local ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, dar in functie de conditiile locale va favoriza si formarea ghetusului.Fenomene similare vor persista, pana la ora 9:00, in localitati din judetul Arad (Pecica, Chisineu-Cris, Curtici, Macea, Simand, Apateu, Sintea Mare, Misca, Sepreus, Zarand, Iratosu, Sofronea, Graniceri, Socodor, Peregu Mare, Pilu, Dorobanti, Zerind); in judetul Bihor (Oradea, Salonta, Sanmartin, Tileagd, Tinca, Osorhei, Batar, Brusturi, Ciumeghiu, Nojorid, Salard, Biharia, Santandrei, Ineu, Sarbi, Avram Iancu , Hidiselu de Sus, Bors, Tulca, Girisu de Cris, Rosiori, Husasau de Tinca, Cefa, Ciuhoi, Cetariu, Sannicolau Roman, Toboliu, Madaras, Tamaseu, Sacadat, Paleu, Gepiu, Spinus, Madaras; in judetul Timis (Jimbolia, Deta, Sacalaz, Ciacova, Peciu Nou, Carpinis, Denta, Cenei, Banloc, Giulvaz, Uivar, Moravita, Ghilad, Checea, Livezile, Foeni, Otelec, Giera).ORA 06:32 - Cod galben de ceata in judetele Sibiu si Salaj; vant puternic in Constanta si Tulcea.Meteorologii au emis, sambata dimineata, avertizari Cod galben de ceata in judetele Sibiu si Salaj si de vant puternic in zona de litoral a judetelor Constanta si Tulcea.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 10:00, in zona joasa a judetelor Sibiu si Salaj se va semnala local ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, dar in functie de conditiile locale va favoriza si formarea ghetusului.In urmatoarea ora in zona de litoral a judetelor Constanta si Tulcea vor fi intensificari ale vantului cu rafale ce vor depasi 55 - 60 km/h.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.Citeste si: Tara din Europa care pregateste un "pasaport de vaccinare". Documentul de libera calatorie este destinat cetatenilor imunizati anti-COVID-19