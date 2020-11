Cod galben de ceata in 11 judete in urmatoarele ore

Conform prognozei de specialitate, ceata va persista pana la ora 20:00, in judetele Olt si Dolj, respectiv pana la ora 23:00 in zone din judetele Covasna, Brasov, Mures, Harghita, Sibiu, Braila, Ialomita, Calarasi si Teleorman.In judetele avertizate, local, vizibilitatea va fi scazuta sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore precizeaza ANM.Citeste si: Ajutorul sefului Postului de Politie al unei comune din Giurgiu, gasit impuscat in cap