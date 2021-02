Astfel, pana la ora 10:00, in Capitala, indeosebi in zona preoraseneasca, se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri. Meteorologii au emis in aceasta dimineata mai multe atentionari Cod galben de ceata densa valabile in 12 judete si o avertizare de viscol pentru zona de munte a judetelor Suceava si Neamt.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.