Cod galben de ceata pentru Suceava si Harghita

Potrivit meteorologilor, ceata va continua sa persiste miercuri, 11 noiembrie, pana la ora 21:00 in judetul Suceava (localitatile: Vatra Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Poiana Stampei si Cosna) si in judetul Harghita (in: Toplita, Gheorgheni, Ditrau, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sarmas, Lazarea, Galautas, Subcetate si Voslabeni).In zonele avertizate vizibilitatea va scadea sub 200 de metri, iar pe arii restranse posibil se va semnala burnita.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.