Cod galben de ceata in Harghita si Suceava

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in judetul Harghita, localitatile: Toplita, Gheorgheni, Ditrau, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sarmas, Lazarea, Galautas, Subcetate si Voslabeni se se va semnala, local, ceata care determina reducerea vizibilitatii sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. De asemenea, izolat va aparea burnita.Fenomenul va persista si in localitatile Vatra Dornei, Dorna Candrenilor, Poiana Stampei si Cosna din judetul Suceava.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.Citeste si: Situatie alarmanta la Spitalul Judetean Suceava. Sunt 73 de pacienti cu forme severe si grave de COVID-19, iar la ATI nu mai este disponibil niciun pat