Cod galben de ninsori si viscol in 17 judete. Avertizarea intra in vigoare sambata

Potrivit meteorologilor, sambata, intre orele 2:00 - 20:00, in jumatatea de nord a Carpatilor Orientali si in zona inalta a Carpatilor Meridionali, temporar vor fi precipitatii predominant sub forma de ninsoare si se va depune strat de zapada In cursul aceleiasi zile, la peste 1.700 de metri altitudine, in special in grupele vestice ale Carpatilor Meridionali, vor fi rafale mai mari de 100 - 110 km/h, viscolind ninsoarea.Judetele vizate de atentionarea Cod galben sunt: Alba, Arges, Bistrita-Nasaud, Brasov, Caras-Severin, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinti, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava si Valcea.In acelasi timp, ANM a prelungit valabilitatea informarii de vremea rea, pana duminica dupa-amiaza.Astfel, in intervalul 30 octombrie, ora 13:00 - 1 noiembrie, ora 16:00, in nordul, centrul, estul si sud-estul tarii temporar va ploua, iar la munte si posibil in Subcarpatii Moldovei si in depresiunile din estul Transilvaniei vor fi precipitatii mixte.Local, cantitatile de apa vor depasi 15 - 20 l/mp si, izolat, 30 l/mp. Vantul va prezenta intensificari, pe parcursul zilelor de vineri si sambata, indeosebi in sud-vest, iar duminica (1 noiembrie) in est si sud-est in general cu viteze de 50 - 60 km/h. In zona de munte, rafalele vor depasi temporar 60 - 80 km/h.Meteorologii precizeaza ca, in jumatatea estica a teritoriului, vremea va deveni rece pentru aceasta perioada.