Cod galben de ploi torentiale si vijelii in 10 judete, pana miercuri la 12:00

Astfel, in intervalul 4 august, ora 16:00 - 5 august, ora 12:00, in Banat, Crisana, vestul Olteniei si in zona Carpatilor Occidentali vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, ce se va manifesta prin intensificari ale vantului, vijelii, frecvente descarcari electrice si local averse ce vor avea si caracter torential. Izolat va cadea grindina, iar cantitatile de apa vor depasi 25 - 30 litri/mp si izolat 40 litri/mp.Judetele aflate sub atentionare Cod galben sunt: Satu Mare, Salaj, Alba, Cluj, Hunedoara, Mehedinti, Caras-Severin, Timis, Arad si Bihor.Meteorologii avertizeaza ca in cursul zilei de marti (4 august) in regiunile vestice, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pe arii restranse pragul critic de 80 de unitati.