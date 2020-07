Cod galben de vreme instabila in 19 judete, pana miercuri dimineata

Potrivit meteorologilor, in intervalul 21 iulie ora 12:00 - 22 iulie, ora 10:00, in Maramures, Muntii Apuseni, Carpatii Orientali si local in Transilvania si Moldova vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse torentiale, intensificari ale vantului, vijelii, descarcari electrice si grindina.In acelasi timp se vor inregistra cantitati de apa de peste 20 - 25 l/mp si, izolat, 30 - 50 l/mp.Judetele avertizate sunt: Alba, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Buzau, Cluj, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Salaj, Satu Mare, Suceava si Vrancea.Pe de alta parte, ANM a emis o informare de instabilitate atmosferica, ce vizeaza majoritatea regiunilor. Astfel, pe parcursul zilei de miercuri, intre orele 12:00 - 22:00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in regiunile intra-carpatice, la deal si la munte. De asemenea, se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina.Cantitatile de apa vor depasi 20 - 25 l/mp, iar pe arii restranse 30 - 35 l/mp.