Vremea: Cod portocaliu de furtuni in 9 judete, vineri

Astfel, pana vineri la ora 23:00, va fi valabil un Cod portocaliu de averse in judetele Calarasi, Ialomita, Braila, Buzau, precum si in zona de munte a judetelor Vrancea, Prahova, Brasov, Covasna si Dambovita, unde instabilitatea atmosferica va fi accentuata, iar cantitatile de apa, in intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor depasi 50 - 70 l/mp.