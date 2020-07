Cod portocaliu de vijelii si ploi torentiale, in 16 judete din tara

Avertizarea este valabila si in zona Carpatilor de Curbura, local in Muntenia, precum si in cea mai mare parte a Dobrogei. In celelalte regiuni, cu exceptia vestului tarii, va fi Cod galben de instabilitate atmosferica.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila marti, intre orele 12.00 si 22.00. In acest interval, in zonele montane, in Transilvania, Muntenia si Dobrogea instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25-30 l/mp si izolat 40 l/mp.In acelasi interval orar, va fi Cod galben privind intensificari sustinute ale vantului, in nord-vestul Transilvaniei, in vestul si sud-vestul Olteniei si in cea mai mare parte a Moldovei. La rafale, vantul va atinge viteze intre 55 si 75 km/h.Marti, intre orele 14.00 si 22.00, va fi Cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata, in sudul si estul Transilvaniei, in zona Carpatilor de Curbura, local in Muntenia, precum si in cea mai mare parte a Dobrogei. Astfel, vor fi intervale cu vijelii (viteze de 80...90 km/h), averse torentiale, frecvente descarcari electrice si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 35-40 l/mp si pe arii restranse 50-70 l/mp.