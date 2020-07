UPDATE. Codul Rosu de furtuni si ploi torentiale pentru judetul Suceava a fost prelungit

"Se vor semnala averse ce vor cumula 40 l/mp - in zona, s-au acumulat in ultima ora 50 - 60 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina si vijelie", informeaza ANM.Meteorologii au emis, joi, o avertizare Cod Rosu de vreme severa pentru Judetele Suceava si Neamt. Vor fi afectate localitatile Stulpicani, Straja, Moldovita, Vatra Moldovitei, Ostra, Brodina, Putna, Ulma si Tarcau;"Se vor semnala averse ce vor cumula 50 l/mp - in zona, s-au acumulat in ultima ora 40 - 50 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina si vijelie", gtransmite Administratia Nationala de Meteorologie.De asemenea, In Mehedinti si Gorj, sunt in vigiare avertizari Cod Galben de ploi si vijelii, iar pentru Covasna, Maramures si Harghita, au fost emise coduri portocalii de ploi torentiale si grindina.