Cod Rosu de ploi torentiale si vijelie in judetele Bacau si Vrancea

Pentru judetul bacau, localitatile afectate sunt Comanesti, Darmanesti, Dofteana, Asau si Agas.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, se vor semnala averse torentiale ce vor cumula 30...40 l/mp-in ultima ora in zona avertizata s-au cumulat cantitati de 50 l/mp frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului ce vor lua aspect de vijelie, grindina.Avertizarea este valabila pana la ora 12.00De asemenea, pana la 12.40, in judetul Vrancea sunt asteptate averse torentiale ce vor cumula 35...45 l/mp-in ultima ora in zona avertizata s-au cumulat cantitati de 50 l/mp frecvente descarcari electrice, vijelie, grindina de dimensiuni medii.Localitatile afectate sunt Dumitresti, Nereju, Gura Calitei, Poiana Cristei, Chiojdeni, Vintileasca, Jitia