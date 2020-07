Coface: 2020 va fi marcat de cea mai grava recesiune de la criza financiara din Asia din 1997-1998

"Anul 2020 va fi marcat de cea mai grava recesiune de la criza financiara din Asia din 1997-1998. Coface se asteapta ca regiunea Asia-Pacific sa se contracte brusc in 2020 (cu exceptia Chinei si a Indiei din cele noua economii studiate), inainte de a-si reveni in 2021. Contractia PIB va fi mai semnificativa in Thailanda (-5%), Hong Kong (-4,0%), Singapore (-3,5%), Japonia (-3%), Malaezia (-2%) si Australia (-1,9%), in contextul incetinirii industriei turismului si a comertului mondial", arata studiul Coface.Conform prognozelor Coface, reluarea cresterii PIB-ului nu se va face pana in 2021 cand ar urma sa ajunga la 6,2% (4,65%, excluzand China)."Dupa un 2019 dominat de tensiunile comerciale dintre Statele Unite si China, Coface a observat o revenire economica incipienta in Asia (cu exceptia Chinei), sustinuta de schimbarile lantului de aprovizionare si de lichiditati suplimentare de la Rezerva Federala a SUA. Termenele medii de plata oferite s-au imbunatatit in 2019, ajungand la 67 de zile fata de 69 de zile in 2018. Si, in timp ce 65% dintre companii au raportat intarzieri la plata in 2019 (63% in 2018), durata medie a platilor a scazut la 85 de zile in 2019, fata de 88 de zile in 2018", se mentioneaza in studiu.Studiul Coface din 2020 privind platile corporative a cuprins peste 2.500 de companii din Asia din 9 tari (Australia, China, Hong Kong, India, Japonia, Malaezia, Singapore, Taiwan si Thailanda). Datele au fost compilate in al patrulea trimestru din 2019, prin urmare, aceste cifre nu iau in considerare impactul pandemiei Covid-19 asupra economiei in regiunea Asia-Pacific."Cu toate acestea, recuperarea se va dovedi de scurta durata, deoarece pandemia de Covid-19 ameninta sever perspectivele de crestere, multe economii din regiune urmand sa experimenteze cea mai mare contractie de la criza financiara asiatica din 1997-1998", spun analistii Coface.Pe baza PIB-ului ponderat, rata de crestere a economiilor din Asia va scadea la 0,3% in 2020 (-0,65% excluzand China). Aceasta poate fi comparata cu rata de crestere din 2019 de 4,6% sau chiar cu rata din 1998, care a fost mare: 2,9% (0,76%, excluzand China).Anul 2019 a inregistrat prima imbunatatire a termenelor de plata medii din 2015. Cele mai lungi termene de plata au fost in Japonia (91 de zile), China (86 de zile) si Taiwan (72 de zile), in timp ce toate celelalte economii din tarile asiatice chestionate au avut termene sub medie. La capatul opus se afla Australia, cu o perioada de 36 de zile.Cele mai mari intarzieri de plata s-au inregistrat in China (96 de zile), Malaezia (84) si Singapore (71). Din 2019, intarzierile la plata au crescut in Thailanda (cu la 7 zile, pana la 69) si in Malaezia si Taiwan (ambele cu 2 zile, pana la 67).Majoritatea respondentilor (48%) au declarat ca principala cauza a cresterii intarzierilor la plati a fost data de dificultatile financiare ale clientilor. Aceste dificultati au provenit in principal de la competitia acerba care a impactat marjele (41%) si din lipsa resurselor financiare (22%).Termenele medii de plata au fost mai mari pentru sectoarele de energie, informatii si comunicatii (TIC), si constructii, mai mult de 20% dintre companii oferind termene de 120 de zile sau mai mult.Aceleasi sectoare au inregistrat, de asemenea, cele mai mari intarzieri de plata, 24%, 28% si 26% dintre respondenti din energie, TIC si constructii au raportat intarzieri de plata de 120 de zile sau mai mult.Studiul raportului intarzierilor de plati ultra-lungi arata un risc de deteriorare a fluxului de numerar in anumite regiuni si sectoare."Intarzierile la plati si riscurile fluxurilor de numerar sunt interdependente. Pentru a evalua riscurile fluxului de numerar, Coface studiaza raportul intarzierilor de plata ultra-lungi (ULPD, peste 180 de zile). Atunci cand acestea reprezinta mai mult de 2% din cifra de afaceri anuala, fluxul de numerar al unei companii poate fi in pericol. Din experienta Coface, in intreaga lume, 80% dintre intarzierile de plata ultra-lungi (ULPD, peste 180 de zile) nu sunt platite niciodata", spun analistii.Proportia companiilor asiatice analizate care au inregistrat ULPD-uri care depasesc 2% din cifra de afaceri anuala a scazut la 31% in 2019, de la 38% in 2018. Cu toate acestea, o privire mai atenta releva ca aceasta "recuperare" este echivoca: numarul de companii care raporteaza ULPD care depasesc 10% din cifra de afaceri anuala a ramas constanta in 2019 (13%).Excluzand China, cea mai mare proportie de companii cu ULPD-uri care depasesc 10% din cifra de afaceri anuala a fost in Malaezia (7%), Singapore (7%) si Thailanda (6%). Similar, proportia de tari care au raportat intarzieri de plata ultra-lungi care depasesc 10% din cifra de afaceri anuala a fost mai mare pentru sectoarele de transport , energie si constructii.Coface este lider in domeniul asigurarilor de credit si de servicii complementare precum Factoring, Colectare de creante, Asigurari Single Risk, Bonding si Informatii de afaceri. In 2019, Coface a avut aproximativ 4.250 de angajati si a inregistrat o cifra de afaceri de 1,5 miliarde de euro.