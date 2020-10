Colegiul "Regina Maria" din Ploiesti, care are peste 1.500 de elevi, trece la scenariul rosu dupa mai multe cazuri de COVID-19 la angajati si copii

Decizia privind modificarea scenariului de functionare al Colegiului National "Regina Maria" a fost anuntata parintilor marti seara, in contextul in care a fost confirmat un patrulea caz de infectare cu SARS-CoV-2 la elevi si angajati.Astfel, un profesor de la scoala primara, dar si un angajat din randul personalului nedidactic sunt printre cei confirmati.Unitatea scolara deschisese anul scolar in scenariul galben, iar anterior cursurile se desfasurasera in baza scenariului rosu in anumite clase, unde aparusera cazuri izolate.Judetul Prahova a inregistrat, conform raportarii pentru 24 de ore transmise marti de catre autoritati , 132 de cazuri noi, opt fiind constatate la copii si adolescenti.