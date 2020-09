Comandantul de nava roman care a salvat patru marinari, in timpul furtunii tropicale Sally, decorat de presedintele Iohannis

Distinctia i-a fost oferita pentru "profesionalismul si curajul manifestate in cadrul operatiunii solitare de salvare".Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, marti, decretul de decorare a lui Rusu Bogdan, comandant de nava."Astfel, in semn de apreciere pentru profesionalismul si curajul manifestate in cadrul operatiunii solitare de salvare a patru marinari aflati pe un velier in Golful Mexic, in timpul furtunii tropicale Sally, precum si pentru inalta sa tinuta morala, Presedintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul "Virtutea Maritima" in grad de Cavaler, cu insemn pentru civili, domnului Rusu Bogdan, comandant de nava", a transmis Administratia Prezidentiala.Ambasadorul maritim IMO Ovidiu Cupsa declara ca, in 13 septembrie, nava "Cosco Malaysia" la comanda careia se afla comandantul de cursa lunga roman Bogdan Rusu, a salvat patru marinari aflati pe un velier in Golful Mexic.Evenimentul a avut loc la aproximativ 68 de mile vest de Clearwater, in jurul orei 11 dimineata (local GMT), in timpul furtunii tropicale Sally."Cei 4 marinari ai velierului "Yes Dear" erau in mare pericol dupa ce nava lor a luat apa, iar US Coast Guard a abandonat salvarea cu un elicopter HH - 60 Jayhawk din cauza vremii nefavorabile.Nava "Cosco Malaysia", inregistrata in Hong Kong, sub conducerea comandantului Bogdan Rusu, a infruntat uraganul si a lansat o actiune de salvare a celor 4 marinari, debarcandu-i apoi in siguranta in portul Tampa Bay", declara Ovidiu Cupsa.El preciza ca US Coast Guard a multumit comandantului navei pentru curajul si efortul echipajului, presedintele Grupului de Cautare si Salvare, Benjamin Strong, afirmand ca "salvarea unei vieti pe mare este o provocare, salvarea a patru vieti intr-o furtuna tropicala este un lucru extraordinar".Cupsa mentiona ca Bogdan Rusu merita propus pentru premiul "Bravery at Sea", conferit de Secretariatul General al Organizatiei Maritime Internationale (IMO), pentru acte de bravura pe mare.El este membru al Asociatiei Comandantilor de Nava din Romania.