Comandant roman, propus la premiul "Bravery at Sea", pentru salvarea unor navigatori in Golful Mexic

Potrivit sursei citate, evenimentul a avut loc la aproximativ 68 de mile vest de Clearwater, pe coasta Statelor Unite ale Americii, in Golful Mexic, duminica 13 septembrie, in jurul orei 11.00 (local GMT), in timpul furtunii tropicale Sally."Vietile a patru navigatori, ce alcatuiau echipajul velierului Yes Dear, erau in mare pericol dupa ce nava lor a luat apa, iar US Coast Guard abandonase operatiunea de salvare, desfasurata cu un elicopter HH-60 'Jayhawk', din cauza vremii nefavorabile. In acest context, nava portcontainer 'COSCO Malaysia', inregistrata in Hong Kong, de 102.834 TDW, lungime de 334 m si latime 42,8 m si pescaj, avand la bord 8.500 TEU, avandu-l la carma pe tanarul comandant Bogdan Rusu, respectand codul de onoare al marinarilor a lansat cu succes o actiune de salvare a acelor confrati in pericol de moarte, debarcandu-i apoi in siguranta in Portul Tampa Bay", a relatat, pentru AGERPRES, directorul CERONAV.Remarcand curajul si spiritul marinaresc de care a dat dovada comandantul roman, Garda de Coasta a Statelor Unite ale Americii (US Coast Guard) i-a transmis un mesaj de apreciere lui Bogdan Rusu, in varsta de 38 de ani, pentru curajul si efortul depus in cadrul operatiunii, remarcand ca: "Salvarea unei vieti pe mare este o provocare, dar salvarea a patru vieti intr-o furtuna tropicala este un lucru extraordinar".''Tocmai in baza acestor aprecieri si considerente, am decis ca atat eu, din postura de ambasador al IMO, cat poate si ca Guvernul Romaniei, prin Ministerul Transporturilor, sa formulam propunerea catre Organizatia Maritima Internationala, de acordare a premiului anual 'Bravery at Sea', comandantului de nava Bogdan Rusu, cel care si-a asumat riscul de a infrunta marea, pentru a-si salva confratii', a conchis Ovidiu Cupsa.Potrivit regulamentului, nominalizarile pentru premiul "Bravery at Sea" se fac anual catre Secretariatul General al IMO, pana in luna aprilie a anului urmator.