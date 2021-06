Presedintele Israelului participa la ceremonia de comemorare a celor sapte soldati morti in 2010 in accidentul aviatic din Muntii Bucegi

Potrivit Ministerului Apararii Nationale, la ceremonia din comuna brasoveana Simon vor participa oficialitati romane si israeliene, camarazi si membri de familie ai militarilor cazuti in misiune.La evenimentul de comemorare va lua parte si seful Fortelor Aeriene Israeliene."Joi, presedintele Rivlin, seful Fortelor Aeriene Israeliene si seful Fortelor Aeriene Romane vor participa la ceremonia de comemorare a soldatilor care si-au pierdut viata in accidentul de elicopter din 2010, in Muntii Bucegi. Oficialilor li se vor alatura 100 de membri ai familiilor celor 7 eroi", a precizat recent, intr-o postare pe Facebook , ambasadorul Israelului in Romania , David Saranga.Pe 26 iulie 2010, un elicopter israelian de transport tip Sikorsky CH-53, care lua parte la exercitiul aerian romano-israelian "Blue Sky 2010", s-a prabusit in zona Fundata-Zarnesti, Coltii Tapului (judetul Brasov) din masivul Bucegi, fara a exista supravietuitori. La bordul aparatului se aflau sase militari israelieni si unul roman.Presedintele Israelului, Reuven Rivlin, efectueaza in aceasta saptamana o vizita de stat in Romania, la invitatia omologului sau, Klaus Iohannis