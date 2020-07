Cometa Neowise, vizibila cu ochiul liber si de pe teritoriul Romaniei

Ea poate fi observata cu ochiul liber, insa pentru o identificare mai usoara este indicata folosirea unui binoclu. Perioada optima este 15 - 25 iulie, cand lumina Lunii este mai slaba.La inceputul lunii, ea a fost mai vizibila dimineata, in jurul orei 04.00, iar dupa data de 12 iulie poate fi vazuta si seara, potrivit Observatorului Astronomic "Vasile Urseanu".Pentru a putea fi observata cometa trebuie sa fie senin si trebuie aleasa o zona cat mai putin populata, deoarece luminile orasului ingreuneaza destul de mult identificarea ei.O astfel de zona este la granita judetelor Buzau si Prahova, pe dealurile din satul Fintesti, intr-o zona acoperita in special cu vita de vie si unde numarul gospodariilor nu este foarte mare.Cometa C/2020 F3 a fost observata pentru prima data in luna martie si a primit numele Neowise, dupa misiunea in cadrul careia a fost descoperita de astronomi.Neowise este una dintre putinele comete care pot fi vazute cu ochiul liber in acest secol, cercetatorii spunand ca ea ar putea fi din nou vizibila abia peste 6.800 de ani.