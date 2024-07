Comisarii Garzii Financiare, incognito la saloane de masaj

Comisarii Garzii Financiare din Pitesti au mers incognito la saloanele de masaj pentru a verifica daca patronii acestora eliberau bonuri fiscale.

Ei au folosit serviciile oferite de saloane si apoi au asteptat sa vada daca la finalul unei sedinte de masaj angajatii eliberau bonuri fiscale. Un masaj costa intre 130 si 550 lei, relateaza Observatorul Argesean, citat de Libertatea.

In cazul in care nu primeau bon fiscal, agentul sub acoperire dadea un telefon restului echipei care intra, cerand sa vada casa de marcat si inregistrarile incasarilor din ziua respectiva.

Fostul comisar-sef al Garzii Financiare Arges, Nicolae Burcea, a preintampinat intrebarile cu substrat ironic pe care le-ar putea avea oricine si a declarat: "Operatiunea a fost efectuata de comisari din cadrul Garzii Financiare, insa precizez ca acestia au avut parte doar de masaje de relaxare, nu de altceva".

In urma controalelor efectuate, au fost inchise patru saloane de masaj, pentru o perioada de la 1 la 3 luni. De asemenea, toate au fost amendate pentru ca nu aveau case de marcat, a declarat Burcea, pentru Observatorul Argesean.

Ads