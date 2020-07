Comisarul european vrea ca UE sa aiba propria constelatie de sateliti pentru internet de mare viteza

"Europa este autonoma in ceea ce priveste navigatia prin satelit, gratie sistemului Galileo, dar si in domeniul observarii Terrei si al monitorizarii, prin programul Copernicus", a declarat Thierry Breton, comisar european pentru piata interna, printre atributiile caruia se afla si sectorul spatial.Dar, pentru a dezvolta economia digitala, acelasi comisar europeana considera ca este de asemenea "de dorit ca UE sa se inzestreze, in deceniul care vine, cu un sistem de sateliti care sa faca legatura intre satelitii geostationari si o constelatie LEO (orbita joasa), echipati cu sisteme criptate si tehnologii cuantice" dedicate internetului de mare viteza."In complementaritate cu retelele noastre terestre de mare viteza si de mare calitate, constelatiile de sateliti vor consolida autonomia strategica a infrastructurilor noastre de conectare", a pledat comisarul european, care incearca sa conserve bugetul de 16 miliarde de euro alocat spatiului si prevazut de Comisia Europeana pentru perioada bugetara 2021-2027, care a fost insa diminuat la cererea anumitor state membre."Am ajuns deja la 15 miliarde de euro in cadrul negocierilor in curs", a adaugat el.In contextul in care operatorul OneWeb a intrat in faliment, Europa nu s-a pozitionat in calitate de cumparator potential al acestui proiect ce viza o constelatie de sateliti de telecomunicatii, din care 74 se afla deja pe orbita."Am analizat dosarul, inclusiv documentatia sa tehnica. Pentru orice faliment, fara indoiala ca nu exista un singur motiv. Am remarcat foarte repede ca OneWeb nu putea sa raspunda ambitiilor noastre de conectivitate si de autonomie strategica", a precizat Thierry Breton.Justitia americana va trebui sa desemneze un cumparator pentru OneWeb in zilele urmatoare.