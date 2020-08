Comisia Europeana a aprobat garantia de stat pentru imprumuturi in valoare de 62 de milioane de euro destinate companiei aeriene Blue Air

Prin aceasta masura se urmareste despagubirea companiei aeriene pentru daunele suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19, precum si acordarea de sprijin urgent sub forma de lichiditati in favoarea companiei."Sectorul aviatiei a fost grav afectat de pandemia de COVID-19. Aceasta garantie pentru imprumuturi in valoare de 62 de milioane euro ii va permite Romaniei sa despagubeasca partial Blue Air pentru daunele suferite ca urmare a pandemiei. Totodata, garantia ii va oferi companiei resursele necesare pentru a acoperi o parte din nevoile urgente si imediate de lichiditati cu care se confrunta. Se vor evita astfel perturbarile pentru pasageri si se va asigura conectivitatea regionala, in special pentru numarul semnificativ de cetateni romani care lucreaza in strainatate si pentru numeroase mici intreprinderi locale care depind de biletele accesibile oferite de Blue Air pe o retea de rute dezvoltata pentru a raspunde nevoilor specifice ale acestora. Continuam sa lucram cu statele membre pentru a discuta posibilitatile existente si a gasi solutii viabile pentru a conserva aceasta parte importanta a economiei, in conformitate cu normele UE", a declarat vicepresedinta executiva Margrethe Vestager, responsabila cu politica in domeniul concurentei.Blue Air este o companie aeriana romaneasca privata cu sedii in Romania, Italia si Cipru. Cu o flota de 18 avioane, Blue Air a deservit 92 de rute si 15 tari, transportand peste 4 milioane de pasageri in 2019.Conform sursei citate, Blue Air indeplinea conditiile pentru a fi considerata o intreprindere aflata in dificultate la 31 decembrie 2019, inainte de pandemia de COVID-19. Mai precis, compania inregistra pierderi din cauza investitiilor ample pe care le-a intreprins incepand din 2016 pentru a-si imbunatati reteaua de rute. Compania aeriana redevenise profitabila in 2019 si la inceputul anului 2020, insa, ca si alte companii din sectorul aviatiei, a inregistrat pierderi semnificative din cauza pandemiei de COVID-19 si a restrictiilor de calatorie pe care guvernul Romaniei si alte guverne au fost nevoite sa le impuna pentru a limita raspandirea virusului. In prezent, compania se confrunta cu nevoi urgente de lichiditati.Romania a notificat Comisiei, in temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (b) din TFUE si al Orientarilor din 2014 privind ajutoarele de stat pentru salvare si restructurare, o masura de ajutor in valoare de 62 de milioane euro care sa sprijine Blue Air, compensand compania aeriana pentru pierderile cauzate direct de pandemia de COVID-19 si oferindu-i resursele necesare pentru a-si acoperi nevoile urgente si imediate de lichiditati pana in ianuarie 2021.Masura consta intr-o garantie publica cu o valoare maxima de aproximativ 62 de milioane euro (aproximativ 301 milioane lei) asociata unui imprumut acordat companiei aeriene, care va fi alocata dupa cum urmeaza:- Aproximativ 28 de milioane euro (aproximativ 137 de milioane lei) - garantie publica menita sa despagubeasca Blue Air pentru daunele cauzate direct de pandemia de COVID-19 si de restrictiile de calatorie introduse de Romania si de alte tari de destinatie pentru a limita raspandirea coronavirusului in perioada 16 martie 2020-30 iunie 2020- Aproximativ 34 de milioane euro (aproximativ 164 de milioane lei) - ajutor pentru salvare sub forma unei garantii publice asociate unui imprumut destinat sa acopere partial nevoile de lichiditati acute cu care se confrunta Blue Air din cauza pierderilor mari din exploatare pe care le-a suferit in urma pandemiei de COVID-19.Potrivit comunicatului, Blue Air nu este eligibila pentru a primi sprijin in temeiul Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat al Comisiei, care se adreseaza intreprinderilor care nu erau inca in dificultate la data de 31 decembrie 2019. Prin urmare, Comisia a evaluat masura in temeiul altor norme privind ajutoarele de stat, in conformitate cu notificarea din partea Romaniei.