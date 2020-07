Comisia Europeana a rezervat pentru statele membre 300 de milioane de doze dintr-un vaccin impotriva COVID-19 in pregatire, daca se dovedeste sigur si eficient

Executivul european continua si "discutiile intensive" cu alti fabricanti de vaccinuri, a precizat acesta intr-un comunicat.Potrivit Bruxellesului, "contractul avut in vedere cu Sanofi ar furniza tuturor statelor membre o optiune pentru cumpararea vaccinului". Discutiile intre Comisie si laborator au permis instituirea unui cadru pentru achizitionarea a 300 de milioane de doze, daca un vaccin "sigur si eficient" este dezvoltat."Desi nu stim astazi ce vaccin va fi cel mai eficient in cele din urma, Europa investeste intr-un portofoliu diversificat de vaccinuri promitatoare, bazate pe diferite tipuri de tehnologii. Asta ne sporeste sansele de a obtine rapid un remediu eficient impotriva virusului", a explicat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen Cu cateva ore inainte de anuntul european, Sanofi si laboratorul britanic GSK au anuntat ca vor primi pana la 2,1 miliarde de dolari din partea SUA pentru dezvoltarea potentialului lor vaccin anti-COVID-19, dupa ce au fost selectionati pentru a le furniza 100 de milioane de doze americanilor.Guvernul francez a salutat anuntul Comisiei Europene, care "va permite fiecarui stat membru al Uniunii Europene sa comande vaccinul in conditii avantajoase, odata ce acesta va aduce suficiente dovezi privind eficienta sa si lipsa efectelor secundare".La jumatatea lunii iunie, Comisia Europeana a publicat o strategie privind vaccinurile. Acest plan de actiune prevede semnarea "de contracte de achizitie anticipate" cu producatorii de vaccinuri, finantate prin instrumentul de ajutor de urgenta (circa 2,4 miliarde de euro), instituit in timpul crizei. Obiectivul este de "a asigura o productie suficienta de vaccinuri in UE" si "o aprovizionare suficienta a statelor membre".