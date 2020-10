Proiect major de infrastructura rutiera in Romania, aprobat de Comisia Europeana

Proiectul a fost transmis de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor impreuna cu CNAIR, in calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile alocate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, la data de 22 noiembrie 2019."La 22 noiembrie 2019, Romania a prezentat Comisiei o cerere pentru un proiect major care prevede o contributie din partea Fondului de coeziune pentru "Constructia variantei de ocolire Bacau", selectat de catre autoritatea de management pentru axa prioritara 1, "Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului" din cadrul programului operational "Infrastructura Mare". Romania a furnizat Comisiei toate informatiile necesare, inclusiv cele referitoare la aspectele de mediu.Obiectul proiectului Varianta de ocolire Bacau este reprezentat de acordarea finantarii nerambursabile catre CNAIR, in vederea realizarii a 30,842 km de drum nou, din care 16,269 km de autostrada , 7 poduri, 9 pasaje, 1 nod rutier si 7 intersectii. La finalizarea implementarii, varianta de ocolire Bacau va conduce la realizarea unor economii semnificative de timp, prin reducerea timpului de calatorie pentru automobile si pentru autovehiculele grele", precizeaza Bode.Valoarea totala a proiectului este de 968,781 milioane de lei, din care valoarea totala eligibila, finantata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, este 811,102 milioane de lei (85% din valoarea totala eligibila aprobata - 689,437 milioane de lei este asigurata din Fondul de Coeziune, iar 15% in valoare de 121,665 milioane de lei va fi finantata din bugetul beneficiarului)."Este inca o dovada a faptului ca Moldova nu e uitata. Astfel, prima portiune de autostrada pentru zona Moldovei, si anume Varianta de ocolire a Bacaului, beneficiaza incepand de astazi de finantare europeana. Si asta in conditiile in care, anul trecut, vechea guvernare PSD a trimis CE documentatii incomplete, fara planuri de management de mediu, pentru mai multe obiective de infrastructura. De data aceasta, reprezentantii europeni au gasit parteneri de dialog si iata ca munca de echipa si seriozitatea cu care sunt transmise datele si informatiile solicitate de catre Comisie dau roade", a mai aratat ministrul Transporturilor, Lucian Bode.