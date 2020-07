Comisia Europeana aproba o noua denumire protejata pentru un vin din Romania

Astfel, vinul "Adamclisi" va fi inclus pe lista celor 1.170 de vinuri inregistrate deja cu ''denumire de origine protejata".Vinurile produse sub numele "Adamclisi" pot fi albe, rosii sau rose, produse intr-o zona cu o traditie indelungata in cultivarea vitei de vie - Dobrogea - in Estul Romaniei, intre Marea Neagra si Dunare.Caracteristicile solului si ale climei produc vinuri care au in general arome de fructe.In registrul de produse european au mai fost incluse - magiunul de prune Topoloveni, salamul de Sibiu, telemeaua de Ibanesti, novacul afumat din Tara Barsei, scrumbia de Dunare afumata, carnatii de Plescoi, telemeaua de Sibiu.