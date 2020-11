Comisia Europeana aproba o schema de ajutor de 150 de milioane de euro prezentata de Romania pentru investitii in sistemele de incalzire bazate pe surse regenerabile

"Aceasta schema de ajutor in valoare de 150 de milioane euro prezentata de Romania va sprijini investitiile pentru construirea sau modernizarea sistemelor de incalzire centralizata. Ea va favoriza tranzitia de la utilizarea combustibililor fosili pentru producerea de energie termica la utilizarea surselor regenerabile de energie, in conformitate cu obiectivele Pactului verde european. Aceasta masura de ajutor a fost posibila si datorita Planului de Investitii al Pactului verde european.Pentru a debloca potentialul sistemelor de incalzire centralizata de a contribui la tranzitia catre o economie neutra din punctul de vedere al impactului asupra climei, Planul de investitii a oferit statelor membre mai multa flexibilitate in ceea ce priveste acordarea de sprijin pentru producerea de energie termica, in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat", spune vicepresedinta executiva Margrethe Vestager, responsabila cu politica in domeniul concurentei.Romania a notificat Comisiei intentia sa de a oferi sprijin public in valoare de pana la 750 de milioane lei (aproximativ 150 de milioane euro) pentru construirea si/sau modernizarea mai multor de instalatii de productie si retele de distributie a energiei termice (cu o contributie de maximum 20 % din valoarea totala a investitiilor in cazul celor din urma). Ajutorul preconizat ar urma sa fie acordat sub forma unor granturi directe finantate din fondurile structurale ale UE gestionate de Romania.Sistemele de incalzire centralizata existente genereaza caldura in principal cu ajutorul instalatiilor de ardere pe baza de gaze naturale sau carbune. Masura de ajutor are ca obiectiv sprijinirea investitiilor in instalatiile de productie a energiei termice cu pana la maximum 60 MW echivalent termic, permitand astfel tranzitia de la utilizarea combustibililor fosili (carbune, gaze naturale) pentru producerea de energie termica la utilizarea exclusiva a surselor regenerabile de energie (cum ar fi biogazul, biomasa si energia termica geotermala).Se preconizeaza ca acest lucru va duce la o scadere globala a emisiilor de gaze cu efect de sera cu pana la 48.000 de tone metrice de dioxid de carbon, precum si de alte substante poluante, pe perioada aplicarii schemei de ajutor (pana in 2023). Utilizarea biogazului si a biomasei in cadrul schemei de ajutor ar fi compatibila cu cerintele privind durabilitatea prevazute in Directiva privind energia din surse regenerabile (II) si in Directiva-cadru privind deseurile.Normele UE in domeniul ajutoarelor de stat permit statelor membre sa acorde sprijin instalatiilor de productie si retelelor de distributie a energiei termice, sub rezerva indeplinirii anumitor conditii stabilite in Orientarile Comisiei din 2014 privind ajutoarele de stat pentru protectia mediului si energie. In special, Orientarile prevad ca, pentru a fi considerate compatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat, proiectele trebuie sa indeplineasca criteriile legate de asigurarea "incalzirii centralizate eficiente" stabilite in Directiva privind eficienta energetica (DEE).In aceasta privinta, Comisia a constatat ca schema sprijina investitiile in retelele de incalzire centralizata care sunt deja eficiente din punct de vedere energetic, astfel cum se prevede in Directiva privind eficienta energetica, sau in retelele care ar deveni eficiente din punct de vedere energetic gratie ajutorului pentru investitii.In plus, pentru a debloca potentialul sistemelor de incalzire centralizata de a contribui la tranzitia catre o economie neutra din punctul de vedere al impactului asupra climei, Planul de investitii al Pactului verde european - denumit, de asemenea, Planul de investitii pentru o Europa durabila - prezentat de Comisie in ianuarie 2020, permite statelor membre sa dispuna de o flexibilitate suplimentara in ceea ce priveste valoarea maxima a ajutorului care poate fi acordat pentru productia de energie termica.Romania a decis sa se prevaleze de aceasta flexibilitate oferita de Planul de investitii al Pactului verde european in proiectarea sprijinului pentru investitiile in construirea si modernizarea sistemelor de incalzire centralizata.In lumina acestor considerente, dar nu numai, Comisia a concluzionat ca schema de ajutor este necesara, dat fiind ca proiectele care ar beneficia de ajutor nu ar putea fi realizate fara sprijin public, si proportionala, intrucat proiectele vor avea o rata de rentabilitate rezonabila. Prin urmare, Comisia a concluzionat ca masura este conforma cu obiectivele strategice cheie ale UE, in special imbunatatirea eficientei energetice prin intermediul sistemelor de incalzire centralizata bazate pe surse regenerabile, fara a denatura in mod nejustificat concurenta, in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.Versiunea neconfidentiala a deciziei va fi disponibila cu numarul de caz SA.55433 in Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurenta, de indata ce vor fi fost solutionate eventualele probleme legate de confidentialitate. Buletinul informativ electronic "State Aid Weekly e-News" contine lista deciziilor referitoare la ajutoare de stat publicate recent pe internet si in Jurnalul Oficial.