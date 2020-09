Comisia Europeana pregateste noi reguli pentru a putea penaliza marile retele de socializare

Planul propus include fortarea gigantilor de tehnologie sa isi imparta sau chiar sa vanda unele dintre operatiunile europene daca dominatia lor pe piata este considerat ca ameninta interesele clientilor si rivalilor mai mici, a scris ziarul, citat de Reuters.Comisia Europeana va propune noi reguli, sub numele Digital Services Act, pana la finalul anului, care vor creste responsabilitatile retelelor de socializare si raspunderea pentru continutul incarcat pe platformele lor.Comisarul european pentru Piata Interna, Thierry Breton, a declarat intr-un interviu acordat Financial Times ca masurile propuse, care vor fi folosite doar in circumstante extreme, includ si posibilitatea excluderii complete a marilor grupuri tehnologice din piata unica.Bruxelles are in vedere si un sistem de evaluare care va permite publicului si actionarilor sa aprecieze comportamentul companiilor in arii precum respectarea obligatiilor fiscale si viteza cu care elimina continutul ilegal, a mai notat FT.