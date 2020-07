Comisia Europeana: Romania trebuie sa aplice in mod corect normele UE privind igiena produselor alimentare

Aceasta scrisoare de punere in intarziere reprezinta, de fapt, deschiderea formala a procedurii de infringement.Scrisoarea vizeaza si nerespectarea de catre Romania a unor prevederi din Regulamentul nr. 178/2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei in domeniul alimentar precum si din Regulamentul nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare.In plus, Comisia precizeaza ca normele romanesti de igiena se aplica si produselor care sunt supuse liberei circulatii pe piata interna, respectarea lor este obligatorie si le confera prezumtia de conformitate cu obligatiile impuse de legislatia UE. "Normele nationale privind igiena produselor alimentare ar fi trebuit comunicate in faza de proiect, potrivit Directivei 2015/1535, pentru a permite Comisiei sa evalueze compatibilitatea lor cu legislatia UE. Esecul de a comunica aceste norme constituie o incalcare a obligatiilor de notificare prevazute la articolul 5 alineatul (1) in Directiva 2015/1535", subliniaza executivul comunitar.Prin urmare, Comisia a decis joi sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere, acordandu-i un termen de trei luni pentru a lua masurile necesare in vederea remedierii deficientelor identificate de Comisie. In caz contrar, Comisia poate decide sa trimita autoritatilor romane un aviz motivat.