Comisia juridica din Senat reia dezbaterile asupra proiectului privind carantinarea si izolarea

Dezbaterile in comisie asupra acestei initiative legislative au inceput vineri, 10 iulie.Marti, senatorii juristi au lucrat timp de aproximativ 11 ore in mai multe reprize, public si informal. La aceste sedinte au participat ministrul Sanatatii Nelu Tataru , ministrul Justitiei Catalin Predoiu si Secretarul de Stat Raed Arafat Senatorii juristi au convenit, marti noaptea, asupra mai multor texte ale proiectului. Astfel, pacientii COVID-19 vor fi evaluati in primele 48 de ore, iar cei asimptomatici, dupa maximum 48 de ore, pot merge in izolare la domiciliu pana la 14 zile. De asemenea, Comisia juridica a eliminat din text toate referirile la carantinarea bunurilor suspecte de a fi contaminate cu un agent inalt patogen.Proiectul privind carantina si izolarea trebuie sa primeasca raport din partea Comisiei juridice a Senatului, urmand ca apoi sa intre in dezbaterea plenului si sa fie votat.