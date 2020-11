Comisia pentru cetatenie si azil din Republica Moldova ii cere lui Igor Dodon sa respinga cererea de azil politic a fostului deputat PSD Cristian Rizea

"Cererea cetateanului roman Cristian Mihai, prin care a fost solicitat azil politic pe teritoriul Republicii Moldova, a fost examinata in cadrul sedintei Comisiei pentru problemele cetateniei si acordarii de azil politic de pe langa Presedintele Republicii Moldova. In consecinta, tinand cont de opiniile autoritatilor de resort, Comisia a decis ca va inainta Presedintelui Republicii Moldova propunerea de respingere a cererii de acordare a azilului politic cetateanului roman Cristian Mihai", potrivit unui comunicat al Presedintiei Republicii Moldova.Fostul deputat PSD Cristian Rizea, care s-a ascuns timp de aproape trei ani la Chisinau si caruia i-a fost retrasa cetatenia din Republica Moldova, a fost retinut in 3 noiembrie. Politia din Republica Moldova preciza atunci ca a fost retinut "cetateanul Romaniei Mihai (anterior Rizea) Cristian Luigi", fiind declansata procedura de extradare. Cristian Rizea sustinea ca nu va fi extradat pentru ca deja a cerut azil politic.Citeste si: Fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost arestat in Republica Moldova. Are de executat in Romania patru ani si opt luni de inchisoare Citeste si: Cristian Rizea a fost lasat fara cetatenie moldoveneasca. Fostul deputat PSD, condamnat pentru acte de coruptie, ar putea fi extradat din Republica Moldova Citeste si: Un parlamentar de la Chisinau acuza ca fugarul Cristian Rizea ar fi obtinut ilegal cetatenia moldoveneasca