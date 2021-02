Comisiile reunite de buget-finante, raport favorabil pentru bugetul MAE

Propunerea de buget a fost aprobata cu 23 de voturi "pentru".CITESTE SI: Protest la Ministerul Finantelor. Federatia Sanitas cere buget mai mare la sanatate. "Cu - 11% la sanatate, din pandemie cine va mai scoate?" Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu , a precizat, in prezentarea propunerii de buget, ca si in 2021 va fi continuat programul multianual pentru digitalizarea activitatii ministerului, inclusiv digitalizarea activitatilor consulare si, de asemenea, programul multianual de reabilitare a sediilor misiunilor diplomatice si consulare."In ce priveste cheltuielile salariale de personal, avem alocate fonduri de 526.752.000 lei, cu 1,10 % mai mult decat in anul anterior", a mentionat Aurescu.Propunerea de buget la Ministerul Afacerilor Externe prevede credite bugetare de 1.135.745.000 lei, in crestere cu 3,27% raportat la anul trecut si 1.346.410.000 lei credite de angajament, mai mari cu 10,98%.