Comitetul International Olimpic ramane pe deplin angajat sa organizeze JO la Tokyo in 2021. Se iau in calcul mai multe scenarii

"Ramanem pe deplin angajati sa celebram Tokyo 2020 anul viitor in iulie si august", le-a declarat Bach ziaristilor.Pandemia de coronavirus a determinat CIO sa anunte, pe 24 martie, amanarea cu un an a JO de la Tokyo, programate initial intre 24 iulie si 9 august 2020. Aceasta decizie a fost o premiera pentru JO din epoca moderna pe timp de pace. Jocurile de la Tokyo au fost reprogramate intre 23 iulie si 8 august 2021."Intregul CIO urmeaza principiul stabilit de noi inaintea amanarii, potrivit caruia prioritatea numarul unu este siguranta tuturor participantilor", a spus Bach. "Continuam sa fim ghidati de sfaturile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si pe baza acestor sfaturi pregatim mai multe scenarii. Nu stim care va fi situatia sanitara peste un an", a adaugat el.Bach a subliniat ca CIO nu doreste ca Jocurile sa aiba loc fara spectatori. "Incercam sa gasim o solutie care pe de o parte sa protejeze sanatatea tuturor participantilor, iar pe de alta sa reflecte spiritul olimpic", a spus germanul.In alta ordine de idei, Bach a indicat ca CIO a acceptat ca Senegalul sa amane Jocurile Olimpice de Tineret din 2022, de la Dakar, pentru anul 2026. "Aceasta permite CIO si comitetelor olimpice nationale sa planifice mai bine activitatile care au fost puternic afectate de amanarea Jocurilor Olimpice din 2020 si de amanarea ulterioara a altor evenimente sportive majore", a declarat Bach.Decizia urmeaza sa fie ratificata la decizia de vineri a CIO.