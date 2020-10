Seful Guvernului: Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta se va intruni astazi pentru dispunerea masurilor privind prelungirea starii de alerta

Intrebat despre faptul ca prefectul Capitalei Gheorghe Cojanu nu cunostea numarul de infectari in Bucuresti si la nivel national nici la 12 ore de la raportarea GCS, seful Executivului a precizat ca va fi facuta o evaluare in privinta prefectului si va fi ulterio comunicata decizia."Prefectul Capitalei a convocat CMBSU pentru azi la ora 15.00. Adica nu in 48 de ore, ci in 27 de ore. E important ca acest Comitet sa dispuna toate masurile prevazute in hotararerea de Guvern privind prelungirea starii de alerta. Nu am urmarit declaratiile domnului prefect, dar noi facem o evaluare. Cand vom avea o decizie de comunicat, o vom comunica. Imediat dupa ce se va intruni CMBSU si va stabili ora la care va intra in vigoare", a afirmat Ludovic Orban luni intr-o conferinta de presa.Premierul a adaugat ca reglementarile privind scenariul rosu al scolilor din Bucuresti se refera la prescolari si gradinita. El a mai spus ca restrictiile nu vor afecta cresele si afterschool-urile."Reglementarile privitoare la situatia modului de organizare a procesului educational se refera la invatamant si la prescolari, adica la gradinita. Cele doua trepte, 1 si 3 la mie, nu afecteaza activitatile in crese si in afterschool-uri. Odata cu organizarea cursurilor online, afterschool-ul nu prea mai poate functiona, dar afterschool-urile si crestele nu sunt in cadrul reglementarilor. In cazul in care opteaza sa functioneze, vor functiona. Nu fac parte din activitatile cae intra sub restrictii cand e depasit indicele de 3 la mie", a subliniat Orban.Chestionat ce se va intampla dupa cele 14 zile de restrictii, in a 15-a zi, prim-ministrul a raspuns: "Se va face evaluarea, din aceasta cauza se instituie pe 14 zile, in cazul in care indicele cade sub 3 la mie, automat se reiau activitatile care au fost restrictionate. Am considerat ca trebuie sa curga un interval de 14 zile pentru ca toate aceste masuri sa dea efecte pentru stoparea raspandirii virusului".Intrebat daca a discutat cu reprezentantii bisericii si daca va mai avea loc pelerinajul de Sf. Dumitru, Ludovic Orban a spus:"Sunt intr-o comunicare cu reprezentantii bisericii ortodoxe. Cand vom lua o decizie, o vom anunta".Ministrul Educatiei Monica Anisie a declarat luni, la Inspectoratul Scolar Bucuresti unde urmeaza sa stabileasca detaliile desfasurarii cursurilor online, ca la o incidenta a imbolnavirilor cu COVID-19 peste 3, Inspectoratul propune Comitetului pentru Situatii de Urgenta suspendarea temporara a cursurilor pentru 14 zile, ceea ce inseamna ca elevii nu vor mai veni fizic la scoala si vor invata online.Intrebata despre tabletele destinate elevilor, Monica Anisie a afirmat: "Ministerul Educatiei, prin programul "Scoala de acasa", a dat catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti 8.057 de tablete, care au fost impartite saptamana trecuta catre inspectoratele de sector. Voi verifica astazi daca au ajuns tabletele in unitatile de invatamant".Ministrul a precizat ca luni cursurile de desfasoara in scenariul 2, hibrid, pentru ca in lispa unei decizii a Comitetului municipal pentru Situatii de Urgenta, se aplica scenariul 2.