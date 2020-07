Compania IT romano-americana UiPath, evaluata la 10,2 miliarde de dolari

"Cine ar fi crezut in urma cu cinci ani ca unul dintre cele mai importante startup-uri tech europene avea sa fie azi o companie romaneasca sofware as a service, UiPath? Dar iata compania care valoreaza acum 10,2 miliarde de dolari dupa ce a strans inca 225 milioane de dolari, luna aceasta", scrie Sifted.eu, citat de Startupcafe Mai sunt si alti "unicorni" care provin din Europa: Veeam, Monday, DarkTrace, JFrog, Celonis, Collibra, Sisense, TalkDesk si WalkMe. "Multi sunt rivali redutabili ai unor giganti SaaS din SUA, ca like Salesforce, Dropbox si Docusign".Sifted.eu observa astfel ca actuala criza coronavirus a crescut interesul investitorilor si al clientilor pentru startup-urile de software online pe baza de abonament, pentru intreprinderi, pe masura ce companiile mari din intreaga lume si-au accelerat transformarea digitala. Companii SaaS listate la bursa, ca Zoom si Twilio, si-au crescut valoarea pe perioada carantinei si autoizolarii pentru prevenirea raspandirii coronaviruslului.Publicatia britanica pune insa la indoiala ascensiunea pe termen mediu a startup-urilor SaaS, pe fondul pandemiei COVID-19."Sunt si riscuri mari. O incetinire economica va conduce si la subtierea bugetelor si la scaderea cererii pe termen mediu. Falimentul multor afaceri mici va insemna si dezastrul unora din acest sector".Reamintim ca, saptamina trecuta, compania IT romano-americana UiPath a ajuns la o valoare estimata de 10,2 miliarde de dolari, in urma unei noi runde de investitii, cu participarea gigantului chinez Tencent. Firma fondata la Bucuresti de Daniel Dines si Marius Tirca ajunge astfel la statutul de "decacorn", adica o companie evaluata la cel putin 10 miliarde de dolari inainte de listarea la bursa.Runda de investitii de serie E, obtinuta acum, de 225 milioane de dolari, este condusa de fondul de investitii Alkeon Capital. La finantare mai participa Accel, Coatue, Dragoneer, IVP, Madrona Venture Group, Sequoia Capital, Tencent, Tiger Global, Wellington si T. Rowe Price Associates Inc."Aceasta finantare ne permite sa acceleram ambitiile platformei noastre pentru a raspunde cererilor in crestere ale clientilor nostri si pentru a extinde oportunitatea extraordinara de a face automatizarea accesibila pentru un miliard de citizen developers - conducand la transformarea fiecarei afaceri intr-o afacere software", a transmis Daniel Dines, cofondator si CEO al UiPath, intr-un comunicat transmis StartupCafe.ro.Cu peste 400 de milioane USD in ARR (venituri anuale recurente), UiPath este una dintre companiile de enterprise software cu cea mai rapida crestere din intreaga lume, se mai arata in comunicatul companiei fondate la Bucuresti.Cine este UiPathCompania de softare UiPath a fost infiintata in anul 2005, la Bucuresti, de Daniel Dines (foto) si Marius Tirca, doi IT-isti romani care au lucrat la mari companii din SUA si s-au intors in tara pentru a face propriile afaceri."Povestea UiPath a inceput la sfarsitul anului 2005 cand mi-am lasat locul de munca de la centrul Microsoft . Tot timpul mi-am dorit sa ma intorc in Romania sa pornesc o companie. Si atunci a fost momentul potrivit pentru mine. Totul s-a petrecut la sfarsitul unui ciclu de viata al unui produs Microsoft si de aici mi-a venit ideea de a lucra in automatizari in procese de business", povestea Daniel Dines, intr-un interviu HotNews.In 2005 a revenit in Romania, a inceput prin a oferi consultanta software la diverse companii pentru a putea sa finanteze dezvoltarea de produse proprii. "Era foarte greu atunci, practic nu avem nicio idee despre cum se face un produs, ce inseamna sa-l comercializezi. Pur si simplu am sarit in Ocean. Bineinteles ca am facut toate greselile posibile din lume. Pe vremea aceea nu avem nicio idee despre ce inseamna un startup, care sunt mecanismele, cum trebuie inceput", povesteste fondatorul UiPath.Dines a vazut atunci in viitor - automatizarea avea sa marcheze definitiv modul in care oamenii isi desfasoara munca la interfata cu sistemele digitale.Pentru a finanta proiectul, Dines a pornit prin a oferi consultanta software si a dezvoltat, alaturi de Marius Tirca, actualul director de tehnologie al UiPath, un produs initial din care o componenta a avut succes si a fost cumparata si integrata de companii mari precum IBM si Microsoft in produsele proprii. O aventura pivotanta, pe care Dines si o mana de programatori prieteni au inceput-o intr-un apartament din Delea Veche si au purtat-o pana in 2012, cand lucrurile s-au copt cu adevarat pentru RPA.2013 a fost anul in care UiPath a capatat tractiune, iesind pe piata cu un produs matur, o platforma de automatizare "enterprise", care este folosit astazi in corporatii din intreaga lume.Timp de trei ani, pana in 2015, compania s-a hranit din fonduri proprii, sprijinita de un flux de numerar pozitiv. Tot atunci business-ul s-a extins cu birouri in SUA. Pentru a sustine ritmul de crestere, in august 2015, UiPath a accesat o prima runda de investitii de tip "seed" de la Earlybird Venture Capital, Credo Ventures si Seedcamp.Ce inseamna robotica softwareAbsolut toate corporatiile au foarte multe procese de business care presupun munca umana repetitiva. Sau cum spunem noi, folosesc oamenii nu pentru creierul lor, ci pentru ochi si pentru maini. Noi dezvoltam un software care stie, vede, alte aplicatii software si poate sa fie instruit, in acelasi mod ca si un om, sa foloseasca aplicatiile de pe computer. Exista echipe de oameni care antreneaza acesti roboti pentru diverse procese de business - explica Dines, in interviul pentru HotNews.ro.UiPath este o companie romaneasca cu sediul central in Statele Unite si birouri in sase tari, specializata in dezvoltarea si vanzarea tehnologiei de automatizare software a proceselor de lucru din mediul office (ex: Robotic Process Automation / RPA). Robotii software UiPath sunt programati sa preia munca de tipul copy-paste a angajatilor, eliberandu-i de sarcinile tranzactional repetitive care ii solicita inutil.