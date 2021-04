A fost desemnat constructorul primului lot din Autostrada de Centura Bucuresti Nord. Cand va fi semnat contractul

"Vineri, 23.04.2021, a fost stabilit rezultatul procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect "Proiectare si Executie Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000 - km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770, Lot 1: km 2+500-km 20+000". Ofertantul desemnat castigator este Nurol Insaat ve Ticaret A.S., cu pretul de 746.763.568,57 lei fara TVA. Lotul 1 al Centurii Bucuresti Nord are o lungime de 17,50 km", se precizeaza in comunicatul CNAIR. Durata contractului este de 34 de luni , din care 12 luni perioada de proiectare si 22 luni perioada de executie a lucrarilor. Perioada de garantie ofertata este de 10 ani.Semnarea contractului de achizitie publica va fi posibila in cel mai scurt timp, dupa indeplinirea formalitatilor legale privind elaborarea si avizarea contractului, mentioneaza sursa citata.Traseul Autostrazii de Centura Bucuresti Nord - Lotul 1 se desfasoara pe teritoriul judetului Ilfov intre DJ 601A (Dragomiresti Vale - Bacu) si DN 1 in dreptul localitatii Corbeanca.