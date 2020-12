Companie uriasa din industria auto muta productia din Ungaria in Romania. Fabrici deschise la Pascani, Roman si Ruginoasa

Compania scandinava isi va stabili hub-ul de productie in Romania, dupa ce a preluat compania Te-Rox Prod din Pascani. Pe langa Pascani, grupul suedez va fi prezent de acum si la Roman si Ruginoasa, unde Te-Rox Prod detine cate o fabrica.Produsele fabricate in Romania, care devine hub-ul central de productie al grupului, vor ajunge pe pietele din Europa, SUA si Asia. Potrivit sursei citate, Doina Cepalis, fondatoarea si proprietara Te-Rox Prod, va avea in continuare un rol important in grup, iar de acum va administrator al afacerilor din Romania ale grupului si va ocupa un loc in Consiliul de Administratie.