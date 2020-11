Companii mari din Romania, amendate pentru comercializarea mastilor neconforme. Doua lanturi cunoscute de farmacii sunt pe lista

ANPC, prin sucursalele sale teritoriale, a derulat in perioada 23 octombrie - 23 noiembrie controale pentru verificarea respectarii prevederilor legale la comercializarea mastilor.Potrivit raportului, au fost controlati 599 operatori economici, la un numar de 396 dintre acestia (66%) constatandu-se nerespectarea prevederilor legale in vigoare; la 79 de operatori economici controlul nu a fost finalizat.Au fost verificate un numar de 35.180.666 masti in valoare 19.763.739 lei, din care 32.997.026 masti in valoare de 19.459.353 lei (59%) nu se incadrau in prevederile legale in vigoare.Urmare a deficientelor constatate, organele de control au dispus urmatoarele masuri: oprirea temporara de la comercializare a 31.931.598 de bucati de masti in valoare de 12.740.657 lei pana la remedierea neconformitatilor constatate; oprirea definitiva si scoaterea de la comercializare a 725.448 bucati de masti in valoare de 3.152.544 lei; aplicarea a 668 sanctiuni contraventionale, din care 237 avertismente si 431 amenzi contraventionale in valoare de 2.908.000 lei pentru incalcarea reglementarilor privind protectia consumatorilor.Printre companiile care au fost sanctionate pentru comercializarea mastilor neconforme se afla diverse puncte de lucru din tara ale marilor retaileri prezenti in Romania, precum Lidl, Rewe, Kaufland, Mega Image, Auchan, Altex, Dedeman, Profi, DM, dar si compania petroliera Lukoil Romania.De asemenea, raportul arata ca au fost amendate si marile retele de farmacii Help Net si Sensiblu.Printre neregulile constatate se afla lipsa totala sau partiala a elementelor de identificare si caracterizare, lipsa traducerii in limba romana, lipsa instructiuni de utilizare, lipsa mentionare compozitie material, lipsa declaratie conformitate, lipsa marcaj de conformitate CE.Pe 13 noiembrie, Paul Anghel, director general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), a anuntat ca Romania a emis, prin sistemul RAPEX, o alerta pentru masti neconforme aflate pe piata, care poarta marcajul CE, dar nu sunt certificate."Alerta emisa de Romania - RAPEX: Produsul poarta marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protectie de catre un organism competent. Prin urmare, este posibil ca produsul sa nu indeplineasca cerintele in materie de sanatate si siguranta si, prin urmare, sa nu fie protejat in mod corespunzator in cazul in care nu este combinat cu masuri suplimentare. Produsul nu respecta Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie si standardul european relevant EN 149", a notat Anghel, sef al Directiei Generale Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana ANPC.La randul sau, ministrul Economiei, Virgil Popescu , a anuntat joi ca raportul ANPC a fost trimis la Parchetul General."Asa cum am mai spus, protejarea populatiei este prioritara. De aceea, romanii au dreptul sa stie ca ne preocupam de acest aspect si, cu ajutorul celor de la ANPC, supraveghem piata pentru siguranta fiecaruia dintre noi.(...) Mesajul meu pentru cetateni: mastile neconforme au fost retrase de pe piata de catre cei de la ANPC si, mai mult chiar, au fost aplicate si amenzi celor care nu au respectat legea. Nu ascundem sub pres nimic, asa cum sunt obisnuiti social democratii sa faca! Romanii trebuie sa stie ca sunt protejati. Si, repet, ii indemn pe romani sa caute masti produse in Romania, pentru ca sunt de calitate, sunt autorizate, sunt acreditate si sunt cele mai bune de pe piata! Raportul neregulilor constatate si sanctionate de comisarii ANPC pleaca spre Parchetul General", a precizat ministrul.Tot joi, ANPC a lansat in dezbatere publica un proiect de ordin prin care operatorii economici trebuie sa comercializeze mastile care nu sunt nici dispozitive medicale si nici echipamente individuale de protectie sub denumirea de "acoperitoare faciale de utilizat in colectivitate".Citeste si: Angajatii Amazon din Germania au declansat o greva de 3 zile, fiind inclusa si Black Friday