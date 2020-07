Comuna Ciugud din Alba devine studiu de caz in Romania pentru conceptul de "smart village". Ministru: "Vom propune ca ideea de sat inteligent sa devina program national"

Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos , a fost convins miercuri, in cadrul unei intalniri ce a avut loc la Ciugud, sa propuna conceptul de "smart village" pentru a deveni program national adresat tuturor celor care vor sa urmeze exemplul comunei din Alba."In prezent, derulam negocierile cu Comisia Europeana si, in cadrul acestor negocieri, o componenta importanta o ocupa partea de digitalizare - si am avut, pana acum, negocieri pe partea de << smart city >> . Astazi, domnul primar (al comunei Ciugud - n.r.) ne-a convins ca se poate si implementa ideea de 'sat inteligent' si ca prin acest nou concept, pe care il incercam, incepand de astazi, sa il sustinem si la nivelul Romaniei, se pot aduce servicii deosebit de importante pentru locuitori, de la ceea ce inseamna casele inteligente autonome din punct de vedere energetic pana la digitalizarea serviciilor publice locale pe care le asigura Primaria, iluminat public inteligent si tot ceea ce tine de conceptul de << smart village >> si de componentele pe care le are acest concept", a declarat ministrul Fondurilor Europene, la finalul evenimentului desfasurat in comuna din Alba.Bolos a adaugat ca Romania se afla in plin proces de negociere pentru urmatoarea perioada de programare. "Guvernul Romaniei, pe ceea ce inseamna digitalizare, a declarat digitalizarea ca si un obiectiv strategic national, pentru ca sa avem parte de ceea ce inseamna simplificare, debirocratizare si o utilizare eficienta a serviciilor publice care se adreseaza oamenilor. Dezvoltarea regionala are in aceasta perioada de negociere propus un buget de aproximativ 13 miliarde de euro. Inseamna o propunere de crestere a bugetului fata de actuala perioada de programare de aproximativ 5 miliarde de euro. Acest lucru inseamna ca guvernul este aproape de autoritatile locale si sustine toate demersurile pe care le fac autoritatile locale pentru ca serviciile publice sa fie cat mai aproape de cetateni. Asadar, in premiera, putem spune ca, incepand de astazi si cu ocazia acestui eveniment , vom propune, si desigur dupa discutiile pe care le vom avea la nivelul Guvernului Romaniei, vom propune ca ideea aceasta de << smart village >> sa fie program national adresat tuturor celor care vor sa urmeze exemplul comunei Ciugud", a completat ministrul Fondurilor Europene.Legat de evenimentul la care a participat, la care a fost prezent si presedintele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Laurentiu Blaga, prilejuit de finalizarea cadastrului general in Ciugud, Bolos a apreciat ca "nu este putin lucru" sa ai 14.000 de imobile si peste 4.000 de hectare de teren care sa fie compet digitalizate. La randul sau, primarul din Ciugud, Gheorghe Damian, a afirmat ca faptul ca comunitatea pe care o reprezinta a fost aleasa studiu de caz in ceea ce priveste promovarea conceptului de "sat inteligent" este o "recompensa" si o "incurajare" pentru a atrage mai multe fonduri europene."Am primit si vestea cea buna. Vom fi studiu de caz in ceea ce priveste promovarea conceptului de sat inteligent, smart village, la nivel national. Nu ni se pare normal ca doar orasele si municipiile sa fie inteligente atatat timp cat apoape jumatate din populatie traieste in mediul rural, atata timp cat 80% din terenul tarii este in mediul rural. Putem salva satul romanesc implementand solutii inteligente", a spus primarul Gheorghe Damian. Acesta a mai precizat ca a venit si cu propuneri concrete in cadrul intalnirii. "Am propus ca dupa finalizarea cadastrului general sa se poata interoga si interconecta bazele de date astfel incat cetateanul sa nu mai fie pus pe drumuri pentru a lua diverse adverinte. Am propus sa se armonizeze legislatia astfel incat, daca se produc documente in format electronic, sa le putem si arhiva in format electronic", a completat primarul.Autoritatile din Ciugud au lansat in 2018 conceptul "Ciugud - Smart Village" ca solutie de digitalizare a serviciilor publice si de dezvoltare a satului romanesc. Administratia locala din Ciugud a implementat in ultimii ani solutii inteligente prin care a digitalizat numeroase servicii publice, precum plata taxelor si impozitelor locale, depunerea si obtinerea unor acte sau interactiunea cu functionarii publici printr-o aplicatie smart.