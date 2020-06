Comuna Ciugud, prima din Romania cu debarcader pe malul unui rau. Proiectul, derulat impreuna cu alte 7 localitati

Ziare.

com

Debarcaderul va fi amenajat in localitatea Drambar si face parte dintr-un proiect mai amplu in care sunt implicate si alte autoritati locale din Alba si Hunedoara, pe teritoriul carora trece raul Mures.Valoarea contractului este de 397.024,68 de lei, iar firma care va realiza constructia debarcaderului este Lincoln Plus SRL. "Vrem sa construim cat mai repede debarcaderul din noua zona de agrement, care va pune in valoare Raul Mures. Urmeaza un parc pentru rulote, zone de relaxare si picnic", au transmis reprezentantii Primariei Ciugud.In cadrul proiectului, opt localitati vor beneficia de debarcadere cu ambarcatiuni ce vor putea fi folosite in scop turistic si nu numai. Distanta acoperita este de peste 60 de kilometri, intre Sintimbru - Alba si Geoagiu - Hunedoara."Am decis ca, de la Santimbru pana la Geoagiu, in judetul Hunedoara, in fiecare localitate care are proprietatea pe malul Muresului, si aici sunt Santimbru, Ciugud, Alba Iulia, Vintu, Blandiana, Sibot, Rapold si Geoagiu, sa facem un proiect integrat in valoare de 500.000 de euro, cu debarcadere in dreptul fiecarei localitati si un numar de ambarcatiuni pentru a dezvolta turismul pe Mures. Adica daca vine turistul sa viziteze de exemplu Cetatea sau sa vada Ciugudul, ii putem oferi sa mearga cu barca de la Ciugud pana la Geoagiu, o masina il asteapta acolo, ii recupereaza barca si il aduce in debarcader", a spus primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, la momentul obtinerii finantariiProiectul cuprinde si realizarea unei harti a pescajului, a adancimii raului Mures prin care sa se incurajeze circulatia ambarcatiunilor mici, dar nemotorizate. "Suntem cei care luptam pentru tot ce inseamna biodiversitatea raului Mures, suntem pentru a ne bucura de rau, dar fara a distruge ce e in jur. O alta idee este cea de a face o brigada antibraconaj pe rau si sa fie populat raul Mures", a mai spus primarul. Proiectul FLAG cuprinde 10 unitati administrative din cele doua judete si 11 operatori privati. GAL-ul a castigat o finantare de 1,7 milioane euro, bani ce vor fi folositi pentru a dezvolta zona din punct de vedere economic, prin investitii in productia piscicola si de acvacultura, respectiv prin dezvoltarea infrastructurii de comercializare a pestelui.