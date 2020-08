Comunicatul in care Academia Romana isi exprima ingrijorarea fata de implementarea tehnologiei 5G, inlaturat de pe site-ul institutiei

Academia Romana a transmis joi ca este preocupata cu privire la consecintele pe care utilizarea tehnologiei 5G le-ar putea avea asupra sanatatii publice si considera ca aceasta este o tema de maxim interes in contextul in care Romania analizeaza aprobarea strategiei de implementare a retelei 5G la nivel national.Forul a avertizat ca implementarea tehnologiei 5G fara o evaluare concreta a riscurilor si vulnerabilitatilor poate avea grave consecinte asupra sanatatii populatiei si poate genera prejudicii sensibil mai mari decat avantajele si a cerut o analiza stiintifica responsabila.Comunicatul emis joi de Academie a starnit o controversa in mediul online, iar vineri el nu se mai ragaseste pe site-ul institutiei."Decizia trebuie discutata cu domnul presedinte. Noi avem un alt site in lucru", a raspuns News.ro un reprezentant al departamentului de comunicare.Ioan Aurel Pop a transmis, initial, ca nu poate vorbi. "Va formula Biroul Prezidiului un punct de vedere in 1 septembrie. Nu am acum vreun comentariu", a revenit el intr-un mesaj.