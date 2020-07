Conace la pret de vila. Resedinte istorice, scoase la vanzare

Conacul "Radu Iliescu", aflat la Vadu-Lat, in judetul Giurgiu, la doar 51 km de Bucuresti, a fost construit in 1900. Este clasat monument istoric si de arhitectura de importanta locala si este scos la vanzare pentru 350.000 de euro. Resedinta este amplasata pe un teren de 3.834 mp si are o livada cu pomi fructiferi.De asemenea, sunt cateva constructii anexe: un foisor, o casa a paznicului de sine statatoare care poate fi folosita, avand inclusiv incalzire, un fanar vechi restaurat si pastrat mai mult cu rol decorativ, si o cladire veche in care erau grajdurile dar care a fost transformata azi in incaperi folosite ca atelier, spatiu pentru producerea bauturilor si magazie de depozitare plus un pod ramas inca nefolosit, mai spune sursa citata.Conacul, cu cinci camere si o baie, este construit pe doua niveluri, demisol si parter, si este din 2009 in posesia actualilor proprietari.Potrivit news.ro , un alt conac, resedinta aristocrata, de secol XIX, apartinand familiei Dalles din Vechiul Regat, aflat in comuna Bucsani, judetul Dambovita, este pus in vanzare la 285.000 de euro.Potrivit Artmark, Ioan G. Dalles, negustor de origine greaca, a dobandit o avere impresionanta, in principal, datorita comertului cu cereale. El ajunge astfel nu doar un om de afaceri de succes, dar si proprietarul unor imobile foarte valoroase din Bucuresti, situate in cele mai profitabile vaduri comerciale.Din relatiile sale de afaceri cu Iane Anastasescu, de asemenea un important negustor al vremurilor, de origine macedoneana, se naste o frumoasa poveste de dragoste intre Dalles si fiica acestuia, Elena, cu care se va casatori.In 1862, Dalles cumpara de la printesa Cleopatra Trubetzkoy (Ghika) mosia de la Bucsani, pe care o va transforma in resedinta permanenta a familiei. Boierul Dalles va fi unul extrem de iubit de oamenii locului, el implicandu-se activ si constant in viata comunitatii, ajutand oamenii in vremurile de nevoie, construind si modernizand satul: biserica, scolile, spitalul, moara, parcul Dalles si altele, fiind toate ridicate cu ajutorul sau. Se spune ca la 1907, in timpul rascoalei, satenii din Bucsani au sarit cu furci si coase nu impotriva mosierilor Dalles ci ca sa ii apere pe acestia de cei nemultumiti din imprejurimi.Destinul familiei este insa unul mai degraba tragic, Elena fiind cea care avea sa traiasca drama de a-si pierde pe rand copilul de doar 2 ani, apoi sotul, iar ulterior si pe ceilalti doi copii. Ramasa singura, Elena isi scrie testamentul la data de 16 Mai 1918, lasand o mare parte din avere Academiei Romane pentru infiintarea fundatiei Dalles, ce va deveni un important centru pentru cultura si arta cunoscut sub numele de Sala Dalles. Elena a murit si ea, trei ani mai tarziu, in 1921, la varsta de 72 de ani. Conacul de la Bucsani este peste drum de Parcul Dalles, o gradina amenajata dupa planuri frantuzesti care facea parte din marea mosie a familiei.Fatada principala alba este marcata de decoratiunile viu colorate de sub sarpanta si de decoratiunile din lemn sculptat, care au fost restaurate. Balconul de lemn adaposteste dormitorul principal al casei.Au fost restaurate elemente ale casei originale, cum ar fi scara monumentala de lemn, tamplaria si feroneria ferestrelor, dar si usa de la intrare. Terenul are aproximativ 1.100 mp, iar suprafata construita este de 287 mp si este impartita astfel: la parter se afla un living mare cu semineu, bucatarie cu dining, baie, un birou si un dormitor; la etaj - un dormitor, baie si o alta camera de zi, iar demisolul este folosit ca zona tehnica si de depozitare.