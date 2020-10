Conacul Marghiloman de la Hagiesti, monument istoric de importanta nationala, va fi restaurat cu 2,2 milioane de euro

Proiectul este castigator al unei finantari nerambursabile in valoare de 9.431.069.42 de lei, obtinuta in cadrul Programului RO-CULTURA - Apelul Restaurarea si revitalizarea monumentelor Istorice, finantat prin Granturile SEE 2014-2021.Conacul Marghiloman este situat in satul Hagiesti, comuna Sinesti, judetul Ialomita, la 35 km de Bucuresti si asteapta de ceva vreme finantarea necesara pentru finalizarea restaurarii si punerea in valoare. Cu implicarea specialistilor, a partenerilor si a comunitatii locale, viitorul Centru cultural si educational de la Conacul Marghiloman va aduce beneficii pe termen lung intregii regiuni."Urmeaza 42 de luni de proiect (octombrie 2020 - aprilie 2024) in care decidentii si locuitorii comunei Sinesti si ai imprejurimilor vor juca un rol la fel de important in viitorul proiectului de restaurare si al Centrului cultural pe care-l va gazdui precum insasi Conacul si specialistii care-l vor readuce la viata. Am propus acest proiect amplu in cadrul competitiei RO-CULTURA pornind de la o serie de nevoi concrete - educatie, formare continua, regasirea si valorificarea unui specific local - evidentiate in urma consultarii comunitatii de la Hagiesti si ne bucuram ca ele au fost validate de finantator", declara Stefan Balici, directorul Institutului National al Patrimoniului.Potrivit INP, in afara de lucrarile de restaurare si punere in functiune a unui obiectiv cultural si istoric valoros si recuperarea unei mosteniri arhitecturale si culturale uitate, obiectivul specific al proiectului este impulsionarea dezvoltarii comunitare locale si implicarea comunitatii in valorificarea patrimoniului.Proiectul prevede, astfel, o importanta componenta educationala, de facilitare comunitara si de consultare desfasurata, in paralel cu lucrarile de restaurare, cu implicarea partenerilor Asociatia Sonoro, Asociatia Moara de Hartie, Colegiul pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din Norvegia dar mai ales a autoritatilor locale, a scolii si a membrilor comunitatii.Dintre activitatile la nivelul comunitatii locale din Hagiesti si din imprejurimi prevazute pentru primele 12 luni de proiect vor fi organizate ateliere de consultare si formare tematice - adresate atat elevilor si tinerilor, cat si varstnicilor -, atelierele de educatie non-formala, componenta de formare pentru profesori precum si inceperea documentarii identitatii culturale a locului, ce-si va gasi un promotor in viitorul Centru cultural Marghiloman de la conac."Speram ca restaurarea si refunctionalizarea conacului - cu programul de activitati prevazute si implicarea autoritatilor si a comunitatii - sa devina o reala sursa de mandrie locala si de dezvoltare, nu doar pentru Hagiesti, Sinesti si judetul Ialomita, ci pentru toata regiunea aceasta ramasa in mod nedrept una dintre cele mai slab dezvoltate turistic si economic din tara", adauga Stefan Balici.Restaurarea conacului Marghiloman va pune pe harta regiunii un centru cultural si educational complet functional, ce va putea gazdui concerte, conferinte, ateliere, expozitii si alte tipuri de evenimente educationale, consultative si recreationale, indicate drept importante si organizate in colaborare cu comunitatea locala si cu organizatiile de cultura publice si private din judetul Ialomita si nu numai.